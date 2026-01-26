Lazio, Lotito risponde a Zaccagni: "La società c'è, senza proclami"
In casa Lazio la tensione è tangibile, l'umore nello spogliatoio così come tra i tifosi è tutt'altro che sereno. C'è caos e disorientamento dovuto a alcune scelte della società, la questione è stata sottoposta all'attenzione del presidente Lotito nella lunga conversazione con Roma Today.
Il numero uno biancoceleste, in riferimento alla frase detta da Zaccagni in un colloquio con i tifosi, ha spiegato: "Nei momenti di difficoltà emotiva è normale che emergano tensioni. La società c’è, anche quando non fa proclami. Le risposte più forti arrivano con le decisioni, non con le parole. In meno di trenta giorni stiamo affrontando una sessione di mercato che avremmo dovuto fare in estate: sono arrivati Motta e Maldini e il mercato chiuderà il 2 febbraio".
