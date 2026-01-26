Lazio, Garbo: "Parole di Sarri? Una risposta forte alla società"
26.01.2026 20:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Daniele Garbo ha detto la sua sul delicato momento che sta vivendo la Lazio, dentro e fuori dal campo.
“La cosa più grave che ha detto Sarri è che i giocatori hanno voluto lasciare perché non c'è ambizione nel progetto. È una risposta alla società dopo che quest'ultima aveva fatto capire che alcuni se ne fossero andati per colpa dell'allenatore".
