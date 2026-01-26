Lazio, Garbo: "Parole di Sarri? Una risposta forte alla società"

26.01.2026 20:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, Garbo: "Parole di Sarri? Una risposta forte alla società"
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Daniele Garbo ha detto la sua sul delicato momento che sta vivendo la Lazio, dentro e fuori dal campo.

“La cosa più grave che ha detto Sarri è che i giocatori hanno voluto lasciare perché non c'è ambizione nel progetto. È una risposta alla società dopo che quest'ultima aveva fatto capire che alcuni se ne fossero andati per colpa dell'allenatore".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide