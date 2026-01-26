Juventus - Napoli, che gaffe di Mariani! La risposta di Vergara
26.01.2026 21:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Nel pomeriggio di ieri è andato in scena il big match tra Juventus e Napoli che si è concluso con la vittoria per 3-0 dei bianconeri. Durante la sfida Mariani, il direttore di gara, si è reso protagonista di un siparietto con Vergara. Il fischietto, per spiegare una decisione, si è rivolto al centrocampista parlando in inglese.
Peccato che l'interlocutore fosse di Frattaminore. Così, dopo essere rimasto un attimo spiazzato, il giocatore azzurro ha risposto accennando un sorriso: "Sono italiano, prima cosa...".
