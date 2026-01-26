Ex Lazio | Nani, niente più ritiro: ora torna a giocare, riparte dal Kazakistan

TUTTOmercatoWEB.com
Nuova avventura nel mondo del calcio per Luis Nani. L'ex attaccante di Manchester United e Lazio, tra le altre, ha deciso di tornare sui suoi passi e di rimettersi nuovamente gli scarpini. A dicembre 2024, infatti, aveva annunciato il ritiro dal calcio; adesso invece ha deciso di continuare a giocare firmando per l'FC Aktobe, squadra del Kazakistan con cui ha firmato un contratto di un anno.

