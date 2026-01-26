Lazio, Cruciani contro Lotito: “Uno stillicidio. Sarri e Romagnoli? Vi dico la mia”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, di nota fede biancoceleste, si è espresso durante il podcast Number1 in merito a tutte le situazioni che stanno circondando l'ambiente Lazio: dalla querelle Romagnoli al mercato bloccato, passando per lo scontro Lotito - Sarri e la mancanza di ambizione. Ecco di seguito le sue parole:

NESSUNA DIREZIONE - “Non sono anti Lotito di professione, dunque mi posso permettere di criticare quando voglio e se ne sento il bisogno. Evidentemente è una situazione in cui c’è poco, non c’è più nulla…in cui la società non si capisce bene che direzione abbia. Non si capisce la direzione, non si capisce l’obiettivo, non si capisce dove vuole andare a parare ed è per questo che molti giocatori hanno difficoltà ad accettare le proposte della Lazio. Lo si può vedere anche in questo calciomercato: non si può passare a mercato zero perché è bloccato – caso unico nella storia del calcio italiano – a una sessione di mercato dove tu sostanzialmente ti impoverisci e smantelli la squadra, senza nemmeno un allenatore che ti viene dietro”.

GUERRA CON SARRI - “Come proprietario puoi fare quello che vuoi, però alcune cose vanno rispettate. Va rispettato il fatto che al pubblico devi offrire non le false speranze, ma una prospettiva. Qualunque essa sia. Questa prospettiva non viene offerta e la seconda cosa, non si può continuare in questa pantomima di due prigionieri: la Lazio è prigioniera di Sarri e Sarri è prigioniero della Lazio. Ogni giorno è uno stillicidio quotidiano di dichiarazioni di Sarri che sono chiaramente contro la società e più o meno viceversa".

CAIRO E LOTITO - “Cairo? Non è la stessa situazione della Lazio perché la Lazio sta vendendo i pezzi migliori e non sta offrendo nessun tipo di prospettiva”.

ROMAGNOLI - “La gestione della vicenda Romagnoli è senza senso, un paradosso assoluto. È vero che il giocatore ha un contratto fino al 2027…adoro i genitori di Romagnoli, lo conosco ecc. io gli voglio bene ma è un giocatore che ha un contratto fino al 2027. Giustamente Lotito non gli ha voluto rinnovare il contratto…gli aveva promesso delle cose che non ha rispettato probabilmente. Non è la prima volta, però siamo chiaro: vuole andare via perché ci sono 18 milioni in ballo nei prossimi 3 anni. Non è che vuole andare via perché Lotito non gli ha promesso il rinnovo. Perché ci sono in ballo 18 milioni. Questo deve essere chiaro e comunque ha un contratto fino al 2027. Dopodiché la pantomima di una società che praticamente lo cede e poi per incolpare Sarri della cessione, dice che blocca la cessione è una cosa ridicola”.