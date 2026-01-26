Lazio, il club annuncia Maldini: ecco la reazione di Rovella - FOTO
26.01.2026 20:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Daniel Maldini è pronto per iniziare una nuova avventura con la maglia della Lazio. Il centrocampista si è trasferito nella Capitale con la formula del prestito leggermente inferiore a un milione di euro, più la clausola di opzione d'acquisto non obbligatoria dal valore di 14 milioni.
L'ormai ex giocatore della Dea è atterato in queste ore a Fiumicino, la società ha annunciato il suo arrivo con un post pubblicato tramite i profili social ufficiali. Il suo primo scatto con la sciarpa biancoceleste che ha suscitato la reazione di Rovella che ha commentato il post con l'emoticon della faccia con gli occhi a cuoricino e due cuori uno bianco e uno celeste. I due hanno un legame d'amicizia forte.