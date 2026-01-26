Lazio, il club accoglie Maldini: il messaggio social - FOTO

26.01.2026 19:38 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio, il club accoglie Maldini: il messaggio social - FOTO

Daniel Maldini è atterrato pochi istanti fa all'aeroporto di Fiumicino. Il centrocampista ha lasciato l'Atalanta per iniziare una nuova avventura con la maglia della Lazio

La società, attraverso un post pubblicato sui canali social ufficiali, ha accolto il classe 200. "Daniel is here" è il messaggio che si legge e che accompagna il primo scatto del giocatore con la sciarpa biancoceleste al collo. 

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE