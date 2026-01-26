Gasperini e la frecciata alla Lazio: "Roma città un po' laziale e molto romanista"
26.01.2026 22:20 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Ospite del Salone del Circolo Canottieri Aniene per la presentazione del libro 'L'ultima danza di Maradona’ il tecnico della Roma Gasperini ha parlato di questa prima esperienza in giallorosso e non ha perso occasione per pungere anche la Lazio.
“Il calcio è straordinario. Qui c’è una grandissima passione ma è anche vero che in tutti i posti c’è una passione incredibile, anche a Bergamo e a Genova. A Roma le dimensioni sono diverse, una città molto grande con una percentuale un po’ laziale e molto romanista”.
