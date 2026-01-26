Lamanna e il retroscena su Cataldi: “Mi ha aiutato a parare un rigore a Candreva”
26.01.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
L’ex portiere Eugenio Lamanna si è raccontato ai microfoni di TMW Radio ripercorrendo la sua carriera. In particolare ha parlato del rigore parato a Candreva in un Genoa - Inter del maggio 2017, quando l’ora centrocampista della Lazio Danilo Cataldi lo aveva aiutato a indovinare l’angolo.
Di seguito le sue dichiarazioni: “I rigori? E’ l'istinto che mi guida. Forse il più difficile parato è quello di Biglia, che era alto ma centrale, sono rimasto in piedi fino all'ultimo perché sapevo come li tirava. Poi come importanza quello all'ultimo minuto con l'Inter parato a Candreva. Lì c'era Cataldi che mi indicava l'angolo, perché conosceva Candreva".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.