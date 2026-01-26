Lazio, ecco Maldini: è il primo acquisto dall'Atalanta dell'era Lotito
Daniel Maldini è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista si trasferirà nella Capitale con la formula del prestito inferiore a un milione di euro. L’arrivo di Maldini dall’Atalanta porta con sé anche una novità: è infatti la prima volta che la Lazio acquista un calciatore della Dea nell’era Lotito.
Gli ultimi due acquisti risalgono infatti al 2003 quando da Bergamo arrivarono Luciano Zauri e Ousmane Dabo per circa 15 milioni di euro complessivi per acquistarli. Per trovare un altro calciatore bisogna invece tornare indietro fino al 1994 con l’arrivo di Roberto Rambaudi in biancoceleste.
Tolti gli acquisti di Zauri e Dabo la Lazio e l’Atalanta, insieme, hanno definito infatti solo le cessioni: dai prestiti di Simone Inzaghi e Belleri fino ai trasferimenti di Stendardo e Scaloni passando per Konko e Berisha.
