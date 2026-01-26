Ufficiale | Lichtsteiner, l'ex Lazio è il nuovo tecnico del Basilea: i dettagli
Nuova avventura per l’ex Lazio e Juventus Stephan Lichtsteiner, nuovo allenatore del Basilea, che prende il posto dell’esonerato Ludovic Magnin.
"L'FC Basilea 1893 ha nominato Stephan Lichtsteiner nuovo allenatore della prima squadra. Il 42enne, che conosce già molto bene il club per il suo lavoro con il settore giovanile, ha firmato un contratto fino all'estate 2029”, questa la nota ufficiale del club.
"Sono profondamente convinto del progetto a lungo termine del Basilea e sono quindi lieto di farne parte da ora in poi. Sebbene il trasferimento avvenga un po' prima del previsto, per me era scontato accettare questa sfida in questo grande club ora, data la situazione. Sono sicuro che insieme potremo raggiungere grandi traguardi”, queste invece le prime parole di Lichtsteiner ai canali della società.
Per l’ex Lazio si tratta di un ritorno visto che già nel 2022 Lichtsteiner era stato ingaggiato prima come tecnico dell’U15 e poi dell’U16.
