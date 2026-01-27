UFFICIALE - Lazio, Mandas è un nuovo giocatore del Bournemouth: il comunicato
27.01.2026 11:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: sslazio.it
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato la cessione a titolo temporaneo di Christos Mandas, passato al Bournemouth in Premier League. Di seguito la nota.
La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo temporaneo il portiere Christos Mandas all'AFC Bournemouth.
Mandas, acquistato nell`estate 2023 dall'OFĪ Creta, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 33 presenze.
Tutto il club desidera ringraziare Christos per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro.