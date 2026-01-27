Lazio, ecco Maldini: come può giocare secondo la società

RASSEGNA STAMPA - La linea della Lazio è chiara: ringiovanire. È l’indicazione di Lotito e Fabiani, anche se Maurizio Sarri mette subito i puntini sulle i: "A me dell’anagrafe non frega niente. Se c’è qualità, c’è a qualsiasi età". In questo solco si inserisce Daniel Maldini. Ha 24 anni, è giovane, ma soprattutto ha talento. Un talento “nobile”, che può diventare il punto d’incontro tra due filosofie solo in apparenza distanti.

Maldini non deve pagare il prezzo delle tensioni interne. Chi oggi arriva alla Lazio, o chi prova ad andare via, come Romagnoli, rischia di finire al centro delle liti di Formello, trasformandosi in terreno di scontro tra società e allenatore. Daniel è una scelta del club, ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, il suo arrivo avviene sotto un cielo carico di tensioni, tra rapporti complicati e una tifoseria in fermento. Un contesto difficile, che richiedeva coraggio.

Daniel Maldini è atterrato ieri a Fiumicino intorno alle 19, oggi sono in programma le visite mediche e il primo allenamento. Per la società può ricoprire più ruoli offensivi: ala, falso centravanti, trequartista (zona mai realmente utilizzata da Sarri), e arriva come vice Zaccagni, una casella che, visto l'addio di Pedro a giugno e il suo impiego centellinato in questa stagione, era scoperta.

Arriva in prestito oneroso da 500 mila euro, con diritto di riscatto fissato a 14 milioni, che diventerebbe obbligo solo in caso di qualificazione in Europa League: allo stato attuale, un traguardo lontano. Su di lui c’era anche la Juventus, con Spalletti lo stima dai tempi della Nazionale.