Lazio, Romagnoli a colloquio con Sarri: la situazione
RASSEGNA STAMPA - Lotito ha bloccato la cessione di Alessio Romagnoli, ora solo Sarri può provare a liberarlo. Lo stesso tecnico ha definito Alessio «irrinunciabile» costringendo il presidente della Lazio a bloccare la sua partenza per il Qatar. Romagnoli in mattinata è andato a Formello per parlare con Sarri e ribadirgli la volontà di andare via. Dall’allenatore peró, come riporta il Corriere dello Sport, non ci sono state nuove posizioni.
Dopo il colloquio, Alessio nel pomeriggio non si è allenato: ha avuto un permesso per assistere alla nascita del suo primogenito, avvenuta nel tardo pomeriggio. Lotito era stato chiaro con lui singolarmente e nello spogliatoio durante il confronto di venerdì: ogni cessione doveva avere l’avallo dell’allenatore.
Mancini aspettava Romagnoli, rischia di averlo perso prima di abbracciarlo: il club aspetta una decisione entro 48 ore. E ora Alessio dovrà ricaricarsi. Un incentivo può arrivare dalla Lazio se farà lo sforzo di presentarsi con il rinnovo.