Lazio, continua la raccolta firme contro Lotito: la cifra raggiunta
Il malcontento tra i tifosi della Lazio continua a crescere. Alla protesta annunciata dai gruppi organizzati per la gara di venerdì sera contro il Genoa si affianca infatti un’altra iniziativa che sta ottenendo grande risonanza: la lettera aperta indirizzata al presidente Lotito, firmata dai giornalisti Alberto Ciapparoni e Federico Marconi, che abbiamo intervistato nei giorni scorsi, e trasformata in una petizione sulla piattaforma Change.org.
In appena dieci giorni il documento ha raccolto quasi 25.000 adesioni, diventando il simbolo di un disagio sempre più diffuso tra i sostenitori biancocelesti. Nel testo si legge: "Non abbiamo mai potuto ambire a qualcosa di più di una buona stagione dopo una cattiva stagione, con la costante e disattesa speranza di un salto di qualità mai arrivato (…) Ci rivolgiamo a lei, presidente Lotito, per chiederle di permettere a noi tifosi di sognare fuoriclasse e trofei. Se non può, come appare evidente a tutti, le chiediamo di fare ciò che molte altre proprietà calcistiche hanno fatto in questi anni: passare la mano (…) Speriamo in una risposta solida, più solida di quelle “realtà” di ridimensionamento con cui ci ha fatto convivere in questi 22 anni".
I promotori dell’iniziativa puntano ora a raggiungere quota 30.000 firme entro venerdì, alla vigilia della sfida dell’Olimpico, per dare ulteriore forza a una contestazione che appare ormai trasversale e sempre più partecipata.