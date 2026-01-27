Bournemouth, le prime parole di Mandas: "È un sogno. Alla Lazio sono stato bene, ma..."

Christos Mandas è un nuovo giocatore del Bournemouth. Il portiere greco lascia la Lazio in prestito con diritto di riscatto e vola in Inghilterra per iniziare la sua nuova avventura in Premier League.

Sul sito ufficiale delle Cherries, Mandas si è presentato ai suoi nuovi tifosi, rivelando le sue prime sensazioni sul trasferimento:

"È una sensazione incredibile far parte di questo club. Mi sento molto orgoglioso, per me è un sogno essere qui e sono davvero, davvero felice. Fin dall’inizio, quando ho saputo dell’interesse del Bournemouth, ho capito subito che volevo venire qui. C’è un’atmosfera magica tra giocatori e tifosi e mi piace il modo in cui la squadra gioca: è la scelta giusta per me".

"È bellissimo essere qui, sono così orgoglioso. È un sogno per me, sono molto contento. Quando ho sentito che il Bournemouth era interessato ne ho parlato con i miei agenti, ho pensato solo a venire qui. Sono stato benissimo alla Lazio, sono arrivato come un ragazzino e sono andato via come uomo. Ho fatto davvero tanta esperienza tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. È stata un'avventura stupenda".

"Perché ho scelto il Burnemouth? Mi piace come gioca la squadra, credo sia il trasferimento giusto per me. La Premier League mi piace tanto, la guardo da quando ho sette anni. L'ho sempre seguita, è il miglior campionato del mondo. Sono molto contento di essere qui. Non vedo l'ora di incontrare i tifosi allo stadio, sono sicuro che ci sarà un'atmosfera bellissima".