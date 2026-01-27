Lazio, Motta sui tifosi: "Mi hanno colpito. Sono incredibili e molto caldi"
27.01.2026 14:00 di Christian Gugliotta
Edoardo Motta è il nuovo portiere della Lazio. Il classe 2005 arriva a titolo definitivo dalla Reggiana e ricoprirà il ruolo di vice Provedel dopo l'addio di Christos Mandas, passato ufficialmente al Bournemouth.
Nell'intervista di presentazione rilasciata ai canali ufficiali del club, l'estremo difensore ha parlato della sua scelta di approdare nella Capitale, rivelando che a colpirlo maggiormente sia stata l'opportunità di giocare allo stadio Olimpico davanti a una tifoseria calorosa come quella laziale. Queste le sue parole:
"La Lazio è una delle squadre più importanti del mondo, ma la cosa che mi colpisce è lo stadio con una grandissima storia e i tifosi, che sono incredibili e molto caldi”.
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.