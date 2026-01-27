Giudice Sportivo | Lazio multata dopo il Lecce: ecco il motivo
27.01.2026 15:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È stato pubblicato il referto del Giudice Sportivo per la ventiduesima giornata di Serie A. Dopo il pareggio a reti bianche contro il Lecce, la Lazio è stata multata di 5mila euro. Di seguito il motivo e la nota ufficiale.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco tre petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.