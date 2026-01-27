NEWS | Achille Costacurta, già finito il ritiro in India: "Non ho resistito"
27.01.2026 16:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
È durato meno del previsto il ritiro spirituale di Achille Costacurta. Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari, solo qualche giorno fa, aveva annunciato di staccare per una decina di giorni dai social per volare in India e partecipare a un ritiro spirituale. L’esperienza si è però interrotta: “Ragazzi dieci giorni non ho resistito... <<< ACHILLE COSTACURTA >>>
autore
Jessica Reatini
