Torino | Baroni nella storia, ma in negativo: il dato sulle sconfitte

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il percorso di Marco Baroni sulla panchina del Torino ha vissuto alti e bassi, ma soprattutto nell'ultimo periodo sono gli ultimi a prevalere. E neanche di poco. L'allenatore ha lasciato ricordi positivi a Roma, da allenatore della Lazio. Nella prima metà della scorsa stagione, il gruppo biancoceleste era coinvolgente, vivo. Poi è successo quel che è successo.

Oggi, con il Torino, il suo destino sembra segnato. Dopo il 6-0 di Como, i granata sono in ritiro punitivo, una scelta netta che il presidente Cairo spera porti a una ripresa immediata. Baroni è sulla graticola, dovrà invertire completamente il trend per riprendersi la fiducia dell'ambiente. I numeri non sono sicuramente dalla sua parte.

Il tecnico granata è entrato nella storia del Torino, ma non in quella positiva: con la sconfitta contro gli uomini di Fabregas è arrivato a quota 11 in campionato, diventando così il primo allenatore nella storia del club a riuscirci dopo appena 22 giornate.