UFFICIALE - Rayan è un nuovo giocatore del Bournemouth: l'annuncio
27.01.2026 16:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Altro annuncio per il Bournemouth. Dopo l'arrivo di Mandas dalla Lazio, il club inglese ha comunicato anche il trasferimento di Rayan dal Vasco da Gama. L'attaccante brasiliano, classe 2006, era finito anche nel mirino della società biancoceleste. Di seguito il post.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.