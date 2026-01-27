Calciomercato Lazio | Centrocampo, in entrata tutto tace. Prima serve un'uscita

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo Ratkov, Taylor, Motta e Maldini, il prossimo colpo della Lazio potrebbe essere a centrocampo. Sarri dopo il Lecce è stato chiarissimo: "Mi aspetto qualche acquisto, la cessione di Guendouzi non è mai stata coperta. Taylor era un giocatore complementare a Guendouzi, non in sostituzione. Siamo in un limbo”. Per questo ora è atteso un nuovo acquisto in quel reparto.

Nelle scorse settimane però sono sfumati tutti gli obiettivi principali: da Fabbian, andato alla Fiorentina, a Timber e Toth, passati rispettivamente a Marsiglia e Bournemouth. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, attualmente in entrata per il centrocampo è tutto fermo. Anzi, la società prima aspetta un'uscita per muoversi concretamente per un nuovo arrivo.

Il primo indiziato a lasciare la Lazio è Reda Belahyane, richiesto da Verona, Torino e non solo. È poco considerato da Sarri, è stato utilizzato praticamente solo in emergenza: con l'offerta giusta può salutare la Capitale dopo solo un anno. Sullo sfondo c'è poi Dele-Bashiru, molto apprezzato dal diesse Fabiani e con alcune richieste tra Inghilterra e Turchia.

Uno dei due (più probabile il marocchino) potrebbe far posto a un nuovo acquisto che il tecnico biancoceleste aspetta con ansia. Andrebbe a coprire il vuoto lasciato da Guendouzi, che per caratteristiche non può assolutamente essere colmato solo da Taylor. Sarri ha parlato ancora, ha fatto le sue richieste che spesso, se non sempre, non sono state ascoltate. Ora la palla passa alla società, che prima di un altro addio non ha intenzione di muoversi.