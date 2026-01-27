Lazio, un Maldini come amico: Rovella si ricongiunge col compagno di mille avventure

Finalmente ci siamo. Daniel Maldini è un nuovo giocatore della Lazio. Dopo le visite mediche svolte a Villa Mafalda e la firma sul contratto, l’ex Atalanta si aggiunge alla rosa di Sarri, la quale acquisisce così maggior profondità e qualità. Maldini arriva dalla Dea con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, nella speranza che dimostri quanto basta per poter diventare a titolo definitivo un elemento della rosa biancoceleste.

Seppur sia ancora da scoprire la sua precisa collocazione nello scacchiere di Sarri, Daniel spera di ottenere maggior minutaggio (fino a questo momento ha collezionato solamente 376’ con la malia dell’Atalanta). Il classe 2001 spera di rilanciare una carriera che rischia di impantanarsi, ma c’è un membro del gruppo biancoceleste che può sicuramente aiutarlo nell’inserimento.

Alla Lazio, infatti, Maldini ritroverà Rovella, il suo amico di sempre con cui ha condiviso in passato lo spogliatoio e vissuto il sogno di giocare con la maglia della Nazionale. In un’intervista di oltre un anno fa, il centrocampista della Lazio parlava così di Daniel: “Nel mondo del calcio il mio migliore amico è Daniel Maldini, perché siamo cresciuti insieme a Milano e cerchiamo di vederci spesso”. Successivamente, a quasi un anno di distanza, proprio durante il ritiro con l’Italia Rovella ha aggiunto: "Io e Daniel abbiamo un gruppo di amici da anni e ogni anno facciamo una vacanza insieme. Abbiamo un bellissimo rapporto".

Adesso i due si sono ricongiunti, una bella storia d’amicizia che si spera riuscirà a trarre il meglio dai due calciatori. Rovella avrà un compito importantissimo: dovrà trasmettere al nuovo arrivato i valori della Lazio e l’importanza di dover indossare una maglia tanto prestigiosa. Lui ci ha messo poco a far diventare i colori biancocelesti parte di sé, la speranza è che Maldini non sia da meno. Se ci metti il cuore, i tifosi lo sanno riconoscere.