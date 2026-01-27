Bournemouth, ecco Rayan: "Qui hanno un progetto importante per me"
27.01.2026 16:20 di Andrea Castellano
Rayan è un nuovo giocatore del Bournemouth. L'attaccante brasiliano si trasferisce a titolo definitivo dal Vasco da Gama: su di lui c'era anche l'interesse della Lazio.
Ai microfoni ufficiali del club inglese, il classe 2006 ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. Di seguito le sue parole.
"Sono molto felice e onorato di essere qui, specialmente per il progetto sportivo che hanno sviluppato per me. È un club che fa crescere molti talenti, quindi sono felicissimo di essere qui e spero di regalare molte gioie ai tifosi".
