Lazio, Cardone chiarisce: “Tre club su Noslin. Romagnoli entro domani…”
27.01.2026 17:00 di Simone Locusta
Intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, il giornalista di Repubblica Giulio Cardone ha fatto il punto sulle situazioni in uscita, in particolare su Noslin e Romagnoli. Ecco di seguito le sue parole:
“Fino a domani sera l’Al-Sadd aspetterà Alessio Romagnoli, vedremo se ci sarà qualche altro colpo di scena".
"Il giocatore anche ieri ha espresso la sua volontà di andare via. Per come si sono messe le cose, le percentuali su questa vicenda sono cambiate, difficile ora pensare che Lotito possa fare marcia indietro. Su Noslin c’è movimento, si sono interessati club come Fiorentina, Monaco e Torino”.
