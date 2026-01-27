Corona, nuova denuncia per diffamazione da un calciatore della Roma: ecco chi è
27.01.2026 17:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Nuove grane per Fabrizio Corona arrivano direttamente dal mondo del calcio. Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha infatti chiesto un risarcimento da 100mila euro nel processo per diffamazione che vede coinvolto l’ex paparazzo. L’inchiesta ruota attorno a un’intervista rilasciata da Corona sul sito dillingernews.it nella quale... <<< CORONA >>>
