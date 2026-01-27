Lazio | Maldini rivela quale sarà il numero di maglia: "Volevo riaverlo"
Primissime parole di Daniel Maldini da calciatore della Lazio. Ieri l'arrivo a Roma, questa mattina le visite mediche d'idoneità e nel pomeriggio il comunicato dei due club con cui diventa ufficiale il trasferimento in biancoceleste.
Ai microfoni ufficiali, poi, il classe '01 ha rilasciato la prima intervista, rivelando anche il numero di maglia scelto per la sua esperienza nella Capitale: Maldini indosserà la casacca col 27 sulle spalle. Il motivo? L'ha spiegato direttamente lui nella lunga intervista: "Il numero 27? L'ho avuto al Milan e al Monza, volevo ripeterlo".
