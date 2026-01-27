Lazio | Maldini, la sua agenzia e il video social: "Non servono presentazioni"
27.01.2026 19:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Per Daniel Maldini è ufficialmente iniziata una nuova avventura con la maglia della Lazio. E dopo i comunicati che confermano il trasferimento, è arrivato il post con cui la sua agenzia di procuratori - la GRSports - ha esultato per la positiva conclusione dell'operazione.
Nel video condiviso su Instagram si vede l'attaccante già in maglia biancoceleste camminare mentre porta un'aquila sul braccio. "Non servono presentazioni", la didascalia scelta per accompagnare le immagini. Ecco di seguito il post in questione:
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.