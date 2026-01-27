Lazio, Briga e la gestione di Lotito: "Se lo avessi davanti..." - VIDEO

La voce del popolo laziale arriva anche ai Vip biancocelesti. A chi le emozioni è abituato a scrivere su un foglio e a esprimerle attraverso la voce, per mezzo di un microfono. Spesso i personaggi celebri del mondo Lazio sono stati punti di riferimento negli ultimi anni.

E dopo gli sfoghi di Tommaso Paradiso, le polemiche verso una gestione societaria ritenuta insufficiente, arrivano anche da Mattia Briga. Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il cantante - presente in studio - ha detto la sua sulla presidenza di Claudio Lotito.

LE PAROLE DI BRIGA - "Se avessi davanti Lotito? Non avrei più niente da dirgli. Il dialogo che ha impostato con i tifosi è talmente basato su piani sbagliati, su un'arroganza, su una supponenza alle quali io non posso piegarmi. Non posso abbassarmi a questo livello di comunicazione, quindi dopo 22 anni non ho assolutamente nulla da dirgli. Penso che la sua presidenza abbia fatto il suo tempo. Spero come tutti che ci sia un cambio all'interno della Lazio, perché questa situazione è surreale. Lo è stato prima e adesso lo è ancora di più. Poi penso che, siccome è stato lui a impostare questo tipo di dialogo con i tifosi, ora raccoglie quello che ha seminato".