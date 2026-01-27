Lazio, la Reggiana saluta Motta: "In bocca al lupo Edo!" - FOTO
Ora è ufficiale: Edoardo Motta lascia la Reggiana e passa alla Lazio. Attraverso un comunicato ufficiale e un post social, il club granata ha salutato il portiere classe 2005, ceduto ai biancocelesti a titolo definitivo. Questa la nota:
"AC Reggiana comunica di avere raggiunto un accordo con la società sportiva Lazio per la cessione onerosa a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Edoardo Motta.
Il portiere classe 2005 – approdato a Reggio Emilia dalla Juventus – ha difeso al suo primo anno la porta della Primavera granata, prima di essere aggregato in pianta stabile alla Prima Squadra all’inizio della stagione 2024/25. L’esordio in Coppa Italia a “Marassi” con il Genoa e la prima partita in Serie B, a Reggio Emilia con il Cittadella, lo lanciano tra i professionisti e mettono in mostra i valori che lo portano ad essere protagonista tra i pali da titolare nella prima metà della stagione in corso. Ad agosto, la prima convocazione con la Nazionale italiana Under 21 allenata dal CT Silvio Baldini.
La società lo ringrazia per le emozioni vissute insieme e augura le migliori fortune, umane e professionali.
Buona fortuna, Edo!".