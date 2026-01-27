Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: “Interesse dell’Espanyol per Dia”
27.01.2026 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Nessuno è incedibile, nemmeno negli ultimi giorni di mercato. La linea della Lazio è chiara, soprattutto in attacco. Dopo l'arrivo di Maldini, nel reparto offensivo qualcuno è destinato ad andare via. L'indiziato principale è Noslin, richiesto da Fiorentina, Torino e Monaco su tutte.
Ma rischia anche Boulaye Dia, che la società biancoceleste dovrà riscattare quest'estate dalla Salernitana dopo due anni di prestito. Come riportato dal portale spagnolo Futbol in!, l'Espanyol sarebbe interessato proprio all'attaccante senegalese. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Liga dopo l'esperienza al Villarreal.