Lazio, Motta su Provedel: "Proverò a rubare il più possibile da lui"
27.01.2026 13:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Edoardo Motta è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia della Lazio. Il portiere ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali della società e, tra i vari temi, ha parlato anche di tutto quello che potrà imparare da Provedel.
"Qualsiasi cosa che può darmi è positiva. Ho tutto da rubargli, e imparare. Dall’essere metodico nel lavoro, al gesto tecnico, l’atteggiamento. Veramente qualsiasi cosa”.
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide