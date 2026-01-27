Calciomercato Lazio | Piace il baby Przyborek. C’è distanza, ma in Polonia…

CALCIOMERCATO LAZIO - Lo sguardo della talent room si estende ai campioni minori. È lì che si possono scovare i futuri talenti prima che vengano prelevati da altri club e che inizino a meritare cifre irragionevoli. Taylor era ben noto, ma i profili di Ratkov e Motta dimostrano che il percorso è tracciato. Lo stesso Toth, trattato a lungo dalla Lazio e poi finito al Bournemouth, andava in quella direzione.

Ora la Lazio ha messo nel mirino un altro giovane centrocampista lontano dalla lente del mainstream. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Lazio è particolarmente interessata ad Adrian Przyborek, centrocampista classe 2007 di proprietà del Pogon Szczecin, uno dei giovani più promettenti della sua generazione. In questa stagione, Przyborek ha segnato finora due gol e due assist in diciassette partite di Ekstraklasa, il massimo campionato polacco. La dirigenza lo ritiene un profilo valido. È giovane, futuribile, in linea con il progetto.

In Polonia parlano addirittura di un’offerta che sarebbe stata recapitata dalla Lazio di circa 4,5 milioni di euro più bonus e il 15% sulla futura rivendita, per arrivare a un totale di oltre 7 milioni di euro. Al momento però, secondo quanto appreso, i due club non sono vicini. Se prima non esce un centrocampista, è improbabile che ne entri un altro. Nel caso in cui si dovesse sbloccare la situazione, la Lazio potrebbe tentare un affondo.