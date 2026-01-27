Il Monaco vuole Tchaouna: la Lazio osserva interessata. Il motivo
27.01.2026 13:15 di Christian Gugliotta
Il Monaco punta Loum Tchaouna. Secondo quanto riportato da Lig'ASM, l'ex attaccante biancoceleste, passato la scorsa estate al Burnley in Premier League per circa 15 milioni di euro, sarebbe finito nel mirino del club monegasco, alla ricerca di un profilo che possa sostituire l'infortunato Minamino.
A osservare con particolare interesse un suo possibile trasferimento è la stessa Lazio che, nell'affare chiuso a luglio con il club inglese, si è assicurata di inserire una percentuale del 10% sulla futura rivendita.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.