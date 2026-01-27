Lazio, Dalla Palma: "Maldini? Nesta mi ha detto che..."

Il pareggio contro il Lecce, la rivelazione di Nesta su Daniel Maldini e il clima che si respira nello spogliatoio. Sono questi i temi di casa Lazio che ha affrontato Alberto Dalla Palma nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Laziale.

LECCE-LAZIO - "Nel contesto assurdo dove solo la Lazio poteva cadere, giochi contro un Lecce in fondo alla classifica e collezioni un altro 0 a 0 dopo quelli col Cremonese e il Pisa e una partita col Verona dove vinci per un autogol... credo sia chiaro il livello tecnico della Lazio in questo momento. Queste sono solo partite in cui devi cercare di fare punti, questa squadra è devastata. Non voglio creare alibi, ma in Serie A cose di questo tipo sono inammissibili, non ci sono precedenti. Noi abbiamo rischiato di perdere. Nel primo tempo non hai mai visto la palla, nel secondo tempo va un po' meglio ma a me pare ancora chiara l'incapacità della squadra di buttare il pallone in porta".

MALDINI - "Maldini? Nesta, che lo ha allenato a Monza, me ne ha parlato. Dice che lui dal lunedì al sabato è un giocatore impressionante che però la domenica non è mai riuscito a far vedere quello che vale".

ROMAGNOLI E IL CLIMA - "Vediamo come finisce la vicenda Romagnoli. Prima di dire che rimarrà aspetto il 2 febbraio. Vi dissi che il Lotito di una volta lo avrebbe trattenuto come fece col Pandev di turno. In tutta questa baraonda pretendere che la Lazio possa essere considerata una squadra normale come le altre 19 è improponibile. arebbe bello ricreare quel clima che ti ha fatto vincere in 11 contro 9 a Parma, se si riuscisse a ricompattarsi, cosa che potrà avvenire solo a mercato chiuso, o vivremo un calvario senza prospettive da qui a maggio, con in più anche la paura per la stagione successiva".