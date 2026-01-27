WOMEN | Lazio, Grassadonia presenta il derby: "Abbiamo mentalità!"

Il tecnico Gianluca Grassadonia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby tra la sua Lazio Women e la Roma Femminile. Partita in programma domani alle ore 18.00 presso il Centro Sportivo Tre Fontane e valida per il match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia (l'andata era terminata 0-0). L'allenatore ha analizzato il match e la sua importanza.

FIORENTINA - "Quella contro la Fiorentina in campionato stata una partita dominata, abbiamo sbagliato qualcosa nei primi dieci minuti che abbiamo rivisto, ma alla fine è stata una vittoria meritata e voluta. Ora guardiamo avanti, domani c'è il derby".

DERBY DI COPPA - "È giusto caricarla, la finale di Coppa è il nostro obiettivo, come lo è quello della Roma, son certo che entrambe ce la giocheremo fino all'ultimo al massimo. Sarà una gara molto tattica, forte anche dal punto di vista emozionale, ma sotto questo aspetto abbiamo fatto esperienza: sarà una partita che si vincerà sull'episodio, sul dettaglio, e su quelli infatti lavoreremo. Il mio gruppo ha sempre avuto una mentalità importante, ho grandi lavoratrici che hanno sopperito anche ai tanti infortuni, ma la rosa della Roma è più profonda della nostra, quindi servirà saper gestire il dispendio energetico. Ci sarà battaglia, in una gara simile a quella dell'andata".

L'OBIETTIVO - "Il derby è sempre una gara sentita, che porta via energia, ma come ho detto all'inizio, vogliamo arrivare in finale e vincere la Coppa. Da un punto di vista tattico dobbiamo essere brave come mercoledì".