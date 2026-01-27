Giudice Sportivo | Lecce - Lazio, confermata l'ammonizione per Provstgaard
27.01.2026 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Una sola ammonizione per la Lazio dopo l'ultima gara contro il Lecce, terminata sul risultato di 0-0. Dal referto del Giudice Sportivo è stato confermato il giallo per Oliver Provstgaard, subentrato nel secondo tempo al posto di Gila. Di seguito la nota.
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
PRIMA SANZIONE
NIELSEN Oliver Provstgaard (Lazio)
