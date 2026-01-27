Giudice Sportivo | Lecce - Lazio, confermata l'ammonizione per Provstgaard

27.01.2026 16:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo | Lecce - Lazio, confermata l'ammonizione per Provstgaard

Una sola ammonizione per la Lazio dopo l'ultima gara contro il Lecce, terminata sul risultato di 0-0. Dal referto del Giudice Sportivo è stato confermato il giallo per Oliver Provstgaard, subentrato nel secondo tempo al posto di Gila. Di seguito la nota.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

PRIMA SANZIONE

NIELSEN Oliver Provstgaard (Lazio)

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.