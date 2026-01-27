Calciomercato Lazio | Przyborek, il pres. del Pogon svela: "Abbiamo ricevuto..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Si scalda la pista Adrian Przyborek. Nelle ultime ore vi abbiamo rivelato la notizia di un'interesse da parte della Lazio per il talento diciannovenne del Pogoń Szczecin, la quale trovava riscontro anche dalla Polonia. L'indiscrezione ha trovato un riscontro più che diretto: è uscito allo scoperto Alex Haditaghi, proprietario del club polacco, rivelando sul proprio profilo X dettagli sull'interesse di numerosi club per il calciatori e esaltando le qualità del calciatore.

Un punto in particolare del suo tweet sembra cruciale: Haditaghi ha infatti sottolineato che hanno voluto mantenere nascoste tutte le manifestazioni di interesse, non c'era l'intenzione di rendere pubblico nulla in merito fino a quando non fosse arrivata un'offerta specifica. A conferma del fatto che la Lazio è veramente interessata al classe 2005.

"Come club, abbiamo ricevuto un enorme interesse per Adrian. Attualmente è il giocatore più prezioso dell'Ekstraklasa e ha compiuto 19 anni pochi giorni fa. Solo nelle ultime settimane, abbiamo ricevuto un concreto interesse da due club della Premier League inglese, dall'Italia, da una delle tre migliori squadre del Portogallo, da un club francese di alto livello, da due squadre della MLS, oltre a club provenienti da Austria e Germania. Finora, abbiamo deliberatamente mantenuto riservati tutti questi interessi. Non negoziamo tramite i media e non avevamo intenzione di rendere pubblico nulla di tutto ciò finché non fosse trapelata un'offerta specifica. Adrian è una delle nostre stelle più brillanti. Sta giocando a un livello molto alto e dipendiamo completamente da lui. Se e quando verrà ceduto, credo fermamente che diventerà uno dei giocatori polacchi più apprezzati al mondo. Non sorprendetevi se un giorno vedrete la sua valutazione raggiungere i 30 milioni di euro. Lo guardo allenarsi ogni giorno. Conosco il suo atteggiamento, il suo carattere, la sua fame di vittoria e la sua voglia di competere. Salva questo post. Tra qualche anno, Adrian sarà il capitano della nazionale maggiore polacca".