Lazio, parla Rambaudi: "Maldini? Deve migliorarsi. Ma con Sarri può..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In collegamento a Radiosei, l'ex attaccante Roberto Rambaudi ha parlato dell'arrivo di Daniel Maldini, ultimo acquisto della Lazio dopo quelli di Motta, Taylor e Ratkov. Di seguito le sue parole.

“La carriera di Maldini deve ancora iniziare. Ha delle giocate, ha fatto intravedere qualità tecniche ma ancora è poco. Deve migliorarsi. Qui il problema è capire come collocarlo. Non è un esterno d’attacco, né una prima punta; è più un trequarti, una seconda punta. Però lo puoi educare, allenare, a fare la prima punta. Lui è bravo a proteggere, a giocare di prima, a girarsi e calciare. Quindi per me con Sarri potrebbe essere una prima punta".

"Nel dribbling e nel tiro in porta può diventare ancora più bravo. A livello tecnico, nello stretto, è più bravo di Isaksen; il danese quando si accende è bravo nella velocità. Maldini può fare il passaggio chiave e poi è alto ma tecnicamente bravo anche nello stretto”.