Lazio, Motta: "Cech è il mio idolo, il suo caschetto l'ha reso iconico"
27.01.2026 17:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Giornata di presentazioni in casa Lazio con Edoardo Motta pronto a iniziare la sua nuova avventura con l'aquila sul petto. Tanti i temi toccati dal portiere classe 2005 che ha svelato anche qual è il suo idolo.
“Cech è stato il mio primo idolo. Purtroppo, non gioca più e non posso più guardarlo. Ero affascinato dal suo modo di interpretare il ruolo e dal caschetto che lo ha reso iconico. Ora cerco di imparare da tutti, non ho un vero e proprio idolo a parte Cech. Cerco di imparare da tutti”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide