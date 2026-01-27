Clamoroso Insigne: trovato l'accordo con il Pescara. I dettagli
27.01.2026 17:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Insigne può davvero tornare in Italia, ma non in Serie A e soprattutto non alla Lazio. Ora si può davvero concretizzare la pazza idea del Pescara delle ultime ore: come riportato da Tuttomercatoweb.com, il direttore sportivo biancazzurro Pasquale Foggia avrebbe trovato l'accordo con il calciatore, rimasto svincolato dopo l'esperienza in Canada, al Toronto. Negli ultimi mesi era stato contattato anche da Lotito per accontentare Sarri. Alla fine, però, il diesse biancoceleste Fabiani ha deciso di puntare su Maldini dell'Atalanta. Ora Insigne tornerà a Pescara dove ha giocato nella stagione 2011/12.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.