Lazio, Motta elogia Nesta: le parole del portiere sul tecnico
27.01.2026 15:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Tanti i temi toccati da Edorardo Motta nel giorno della presentazione ufficiale come nuovo portiere della Lazio. Il classe 2005 ha parlato anche di Alessandro Nesta, il primo a credere nel suo talento.
“Mister Nesta è stato il primo a credere in me, assieme al suo staff. La Lazio è una delle squadre più importanti del mondo, ma la cosa che mi colpisce è lo stadio con una grandissima storia e i tifosi, che sono incredibili e molto caldi”.
