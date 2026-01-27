Marino: "Auguro alla Lazio di trovare la quadra". E su Maldini e Motta...
27.01.2026 11:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Pierpaolo Marino, ospite a Lazio Style Channel, ha commentato così l'acquisto di Daniel Maldini e di Edoardo Motta: "Agognato da altre squadre, giocatore che può dare un contributo notevolissimo. Esterno il suo ruolo, può giocare in ogni zona attacco. Motta ottimo portiere, rinforzo sicuro. Player trading supporto che può aiutare, auguro a Fabiani e alla Lazio di trovare la quadra per i rinforzi e risalire nelle posizioni che ha sempre avuto".
