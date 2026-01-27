Lazio, Maldini e l'amicizia con Rovella: "Ci siamo rincorsi varie volte"
Maldini si presenta. E nella prima intervista da nuovo calciatore della Lazio non poteva non esserci una menzione per Nicolò Rovella, suo grande amico e, ora, anche compagno di squadra.
Il classe '01, chiamato a rivelare ulteriori dettagli sul rapporto speciale col centrocampista biancoceleste, ha raccontato a Lazio Style Channel: "Rovella? L’amicizia con lui nasce da quando siamo piccoli, viveva a Milano e avevamo delle amicizie in comune. Alla fine siamo diventati migliori amici. Ci siamo rincorsi varie volte, non siamo mai riusciti a giocare insieme. Ora ci siamo e sono super felice".
