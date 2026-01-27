Calciomercato Lazio | Contatti per Arnau Martinez del Girona: i dettagli
27.01.2026 19:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a muoversi sul mercato. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la società biancoceleste avrebbe avviato i contatti con il Girona per Arnau Martinez. Si tratta di un terzino destro spagnolo, classe 2003. Nella sua carriera ha ricoperto spesso anche il ruolo di difensore centrale e centrocampista davanti dalla difesa, come successo nelle ultime gare. Ha una clausola rescissoria da 14 milioni di euro, ma la Lazio sta cercando di impostare l'operazione a titolo definitivo su cifre più basse.