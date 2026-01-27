Lazio, Mattei: “Problemi iniziati con il mercato. Non è un caso se…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare il caos nell'ambiente Lazio, dovuto principalmente all'inizio del mercato. Ecco di seguito le sue parole:

"A gennaio si è aperto il mercato e sono iniziati i problemi. Tutti, squadra compresa, si aspettavano un certo tipo di mercato ma pronti via sono partiti due titolari. Mancava un terzino, una mezzala e probabilmente un vice Zaccagni. Io sono disorientato perché non riesco a capire il filo logico di queste operazioni".

"Guarda caso, da quando è stato riparto il mercato, la Lazio ha collezionato una sola vittoria, a Verona su autogol, due peri e due sconfitte. La squadra si aspettava, come tutti, delle entrate. La squadra quindi, come Sarri e come i tifosi, è disorientata. Questo è un mercato al contrario, non sono arrivati i profili che corrispondevano alle priorità. Il mercato invece di risolvere i problemi, li ha aumentati".