GOSSIP | Icardi, piovono accuse per Wanda Nara: "Mi ha rubato 7 milioni!"
27.01.2026 21:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoGossipNews.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Mauro Icardi e Wanda Nara sono di nuovo ai ferri corti. Se solo pochi giorni fa la conduttrice di Masterchef Celebrity sembrava voler distendere i toni, paragonando il legame con l'ex marito a quello con Maxi Lopez, la reazione del calciatore è stata un terremoto che ha spazzato via ogni diplomazia. A scatenare l'ira dell'attaccante sono state le parole di Wanda... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > WANDA NARA ICARDI <
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.