FORMELLO - Lazio, Maldini subito in campo: Sarri punta il Genoa

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Maldini subito in campo. Dopo aver effettuato in mattinata le visite mediche a Villa Mafalda, nel pomeriggio ha svolto il suo primo allenamento in gruppo con la Lazio, oggi impegnata in una doppia seduta. Contro il Genoa sarà sicuramente a disposizione di Sarri, con cui ha già avuto un piccolo colloquio.

Solo nella prima delle due sgambate, però, si è visto Alessio Romagnoli. Tiene ancora banco la questione mercato: doveva partire dopo il Lecce, ma la società l'ha bloccato. Non è contento, spera comunque di partire nei prossimi giorni. Ora rischia di saltare la gara di venerdì, per questo è stato pre-allertato Provstgaard per fare coppia con Gila di fronte a Provedel. Sulle fasce confermato Marusic e uno tra Pellegrini e Lazzari.

A centrocampo si rivedrà Cataldi, tornato dalla squalifica. Con lui probabilmente Taylor e Basic, più indietro Vecino. Sicuramente non ci sarà Rovella, ancora affaticato dopo il rientro dall'operazione per la pubalgia. In attacco solo Zaccagni è sicuro del posto nel tridente: al centro Dia, Ratkov e Noslin (in uscita) sono in tre per una maglia, mentre a destra è aperto il ballottaggio tra Cancellieri e Isaksen. E si è aggiunto anche Maldini.