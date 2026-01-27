Atalanta, Palladino su Maldini: “Non amo il mercato. Ci sono tante partite, ma…”
Alla vigilia della gara di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato anche di mercato e della cessione di Daniel Maldini alla Lazio. Di seguito le sue parole ai microfoni di SkySport.
“Se mi aspetto un’altra cessione dopo quella di Maldini? No, sinceramente non ci penso. Non amo tanto il mercato, ci sono tante partite e i ragazzi possono avere delle distrazioni, ma li vedo concentrati e con grandi responsabilità. Ci pensa la società, siamo in grande sintonia, ci confrontiamo quotidianamente su tutto".
