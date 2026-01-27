Lazio | Maldini subito alla prova: il "primo test" coinvolge Rovella - VIDEO
27.01.2026 20:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Daniel Maldini subito alla prova. Neanche il tempo di sistemarsi a Roma, che per l'attaccante classe '01 è arrivato il primo test. Non fisico, non tecnico, ma relativo all'amicizia che lo lega a Nicolò Rovella. Sui social della Lazio è stato condiviso il video che ritrae il neo-acquisto biancoceleste alle prese con alcune domande sull'amico e ora compagno di squadra.
La data di nascita, i gol siglati con la maglia della Lazio, il nome di sua figlia e non solo. Qualche errore ma anche tante risposte giuste a parte dell'ormai ex Atalanta in questa prima prova di "connessione tra amici".
Di seguito il video:
